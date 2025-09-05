コーセーフーズ（岐阜県揖斐郡、里村俊介社長）は、業務用商品として肉質改善に特化した玄米麹粉末「アスペルパウダーNK＝写真」（800g）を8月18日から発売している。塩麹が従来持っている「麹酵素による肉質改善効果」を進化させたもの。「弱酸性〜弱アルカリ性の広範囲な条件で高いタンパク質分解作用」を発揮するとともに、「畜肉臭の低減」「歩留まり向上」とマルチな効果を発揮する。既存商品の課題を解消し、機能を強化した