石破首相は５日午前、日米の関税合意を巡ってトランプ米大統領が大統領令に署名したことを受け、「日米双方が合意を誠実かつ速やかに実施することが大事だ」と述べた。首相官邸で記者団に語った。今回訪米した赤沢経済再生相を通じ、トランプ氏に来日を求める親書を送ったことも明らかにした。大統領令の署名を受けて日米の関税交渉は一段落したが、首相は記者団から自身の進退について問われると「別に関わりがあることでは