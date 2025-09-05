野菜とスープに特化したレシピ本を立て続けに出版し、Instagramやテレビの料理番組などで「心と体を整える」レシピを軽やかに発信する料理家・西岡麻央さんは、元客室乗務員。「弱っちく見られたらいやだな」と思ってジムに通って合格した航空会社時代のエピソードから、料理の世界に飛び込むまでの道のりを伺った。（全2回の1回目／続きを読む）【画像】客室乗務員としてANAに勤務していた当時の制服姿の西岡麻央さん西岡麻央さ