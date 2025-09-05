お笑い芸人たむらけんじ（52）が5日までに、元人気セクシー女優霜月るなのYouTubeチャンネルに出演。11月1日より開始することが発表された、インターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。たむらは、ダウンタウン松本人志の飲み会に参加した霜月と久しぶりに再会。松本の性的行為強要疑惑をめぐる一連の週刊誌報道について、あらためて「うそだらけ」と訴えて潔白を主張した。その流れで霜月か