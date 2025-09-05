1.体罰・強制訓練 一昔前までの犬のしつけは、基本的に「強制訓練」が主流となっていました。 その名の通り、人がして欲しい行動を犬に強制的におこなわせるもので、その手段として叩く・蹴るなどの体罰も使われていました。 正確な強制訓練は、一般家庭の飼い主さんがおこなうことはあまりなく、警察犬などの訓練に採用されていた方法です。 家庭犬のしつけの場合も、犬を数か月訓練所に預けてプロの訓練士が訓練をおこない