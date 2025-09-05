とんかつ専門店「松のや」は、9月10日午後3時から、「ローストポーク丼」(税込930円、ライス大盛無料)を発売する。PA店舗、沖縄を除く、全国の松のやで取り扱う。店内･持ち帰りの税込価格は同一で、持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要となる。◆「ローストポーク丼」「ローストポーク丼」の発売は、松のや史上初。しっとりとやわらかな食感のローストポークをふんだんに盛り付けた新メニューで、食欲をそそるしょうゆベースの『ロ