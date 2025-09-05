中国国際航空は、杭州〜ハノイ線を10月26日に開設する。杭州発は火・木・金・日曜、ハノイ発は月・水・金・土曜の週4往復を運航する。所要時間は杭州発が3時間半、ハノイ発が3時間。機材はエアバスA320型機を使用する。同路線は中国国際航空のみが運航することになる。■ダイヤCA707杭州（23：00）〜ハノイ（01：30+1）／火・木・金・日CA708ハノイ（02：50）〜杭州（06：50）／月・水・金・土