不二家は、菓子の一部商品について11月から値上げする。昨今、世界的な原材料や包装資材の価格高騰、輸送コストの上昇が続いている。このような中、同社はこれまでも生産の効率化・諸経費削減や物流費の改善など、上昇するコストを吸収すべく対策に努めてきたが、これらの価格上昇傾向は長期化することが予測され、企業努力で対応できる範囲を超える状況となっている。このような状況から、やむを得ず一部商品の値上げを実施する。