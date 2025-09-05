日本サッカー協会（JFA）は5日、メキシコ代表およびアメリカ代表との国際親善試合に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）の背番号が決定したと発表した。負傷離脱により特に中盤より後ろの入れ替わりが多いなか、この9月シリーズの背番号は以下の通りとなった。1．鈴木彩艶2．菅原由勢3．渡辺剛4．板倉滉5．長友佑都6．遠藤航7．三笘薫8．南野拓実9．上田綺世10．堂安律11．前田大然12．大迫敬介13．鈴木唯人14．伊東純也15．鎌田大地16．