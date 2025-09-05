オランダGPで久々のポイント獲得を果たした角田(C)Getty Images去る8月31日（現地時間）に行われたF1第15戦のオランダGP決勝で、レッドブルの角田裕毅は、上位陣にリタイアが相次ぐ予想外の展開の中で奮闘。し烈なレースを走り抜き9位に入賞。見事に8戦ぶりのポイント獲得を果たした。【画像】ストロールが激怒した角田の走り決定的瞬間をチェックサマーブレイク明け初戦となった同レースにあって、ようやく目に見える結果を