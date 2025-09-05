現地９月６日、森保一監督が率いる日本代表が強豪メキシコとアメリカのオークランドで対戦する。この一戦が現地で大きな注目を集めているようで、アルゼンチンメディア『Ole』によると、販売されているチケット４万６０００枚のうち、すでに４万３０００枚が売れているという。記事では「スタジアムは（現地３日時点で）すでに93パーセント埋まっており、満員が事実上保証された」と伝えた。 また、メキシコメディア『E