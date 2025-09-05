先月２９日、庄内地方で未成年の１０代女性の下着をスマートフォンで撮影したとして、秋田県の２８歳の男がけさ、逮捕されました。 【写真を見る】面識ない未成年10代女性の下着をスマホで盗撮...秋田県の男（28）を逮捕 男と女性に面識はなく、警察は余罪の有無など、調べを進めています。 性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、秋田県由利本荘市に住む会社員の男（２８）です。 警察によりますと、男は、先月２９日