ローソンは9月9日から、全国の約1万4,000店舗で『スタミナフェア』を開催する。弁当やおにぎり、惣菜、からあげクン、菓子などのオリジナル商品計17品を発売。残暑の中でも食欲をそそる商品として、にんにく･唐辛子･しょうがなどの香辛料をはじめ、ピリ辛ラー油やコチュジャンといった調味料を使っている。ローソン『スタミナフェア』2025〈ローソン『スタミナフェア』17商品(価格表記は税込)〉〈1〉背脂にんにく豚チャーハン(697