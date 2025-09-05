日本時間8月28日、ドジャース移籍後、初めて勝利投手となった大谷翔平。優勝争いのさなか、チームに価値のある白星をもたらした。【写真】エンゼルス時代、敵のマスコットから日本語で称賛された大谷翔平Greatest of All Timeの頭文字をとってGOAT「大谷選手が勝利投手となるのは、2度目の右ひじの手術後初で、エンゼルス時代の2023年8月10日以来でした。通常はマイナーリーグで調整登板をしてから復帰するのですが、大谷選手の