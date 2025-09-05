牛丼チェーン『吉野家』は、9月8日から12月25日までの期間限定で、朝食を利用した人に100円引きのレシートクーポンを配布するキャンペーンを実施する。【写真】朝定食ラインアップ（一部）特朝定食や納豆定食など今回対象となるのは全国の吉野家店舗（一部除く）で、朝4時から昼11時までに税込300円以上を店内またはテイクアウトで利用した場合。配布されたクーポンは当日から翌朝11時まで使用可能。『吉野家』の朝食メニュ