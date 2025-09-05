お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が4日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。ロウリュをはやらせたのは、出演者で相方の博多華丸（55）だと話した。フジテレビ「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」で、ロウリュネタを披露したことがある華丸。大吉は「声を大にして言っていいと思う。ロウリュをはやらせたのはあなたよ」「あなたがあの番組でモノマネするまで、サウナでロウリュって、あんまり