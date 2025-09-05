気象台は、午前11時15分に、大雨警報（土砂災害）を豊田市東部に発表しました。また洪水警報を豊田市東部、安城市、大府市、豊明市、東浦町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・豊田市東部に発表 5日11:15時点西部では5日昼過ぎまで、東部では5日夕方まで、土砂災害に警戒してください。愛知県では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岡崎市□大雨