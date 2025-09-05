歌手BoAの実兄であり、ミュージックビデオ監督として活動していたクォン・スンウクさんがこの世を去ってから、早くも4年が経った。【写真】「余命2〜3カ月」痩せ細った生前の“BoA実兄”クォン・スンウクさんは2021年9月5日午前0時17分、腹膜がんとの闘病の末、享年39歳で死去した。当時、妹のBoAはSNSを通じて直接訃報を伝え、「スンウク兄が天に旅立った」と、短いながらも深い悲しみを込めた文を残した。クォン・スンウクさんは