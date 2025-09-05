日本相撲協会の公式インスタグラムが４日、新規投稿され、２日に東京・両国国技館内の相撲診療所で行われた健康診断の様子を公開した。夏巡業に参加した主に関取衆が参加し、横綱大の里や豊昇龍の姿も。大の里の腕は大きく明らかに血管が見えづらそうな状況に。注射嫌いの力士も多い中、ファンの注目を集めたのが元大関の正代だ。注射器から目をそむけ、苦悶の表情を浮かべる様子を協会がアップ。ファンからは「正代関の顔が