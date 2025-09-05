ハライチの澤部佑が４日、テレビ朝日系「アメトーーク」で、フジテレビ系「ぽかぽか」での司会ぶりについて、本当は「谷原章介っぽさでいきたかった」と本音をもらした。この日は「のどよわよわ芸人」が登場。澤部は「４、５年前。事務所ライブの漫才中に（声が）飛んだ」といい「高い声でツッコんでたら途中でパンッって。そこからクセづいて治らない」と嘆いた。そのため「ぽかぽか」のＭＣも「最初は『どうも〜！』みたい