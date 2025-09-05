東海道新幹線は現在、豊橋駅〜三河安城駅間での雨規制の影響により、一部区間で運転を見合わせている。5日午前11時10分現在、上りは新大阪〜豊橋間、下りは東京〜名古屋間で運転を見合わせており、その他の区間でも遅れが発生している。JR東海によると、現地の雨の勢いは弱まってきているが、運転再開見込み時刻は分かり次第お知らせするとしている。