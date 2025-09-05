ロッテは5日、同日の12時00分からマリーンズオンラインストア限定で友杉篤輝内野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。友杉は8月31日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始）に9番ショートで先発出場し、4回裏の攻撃でソフトバンク3番手の木村光投手からレフトへ初ホームランを記録。今回、直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど