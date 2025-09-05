人気ユーチューバーグループ、コムドットのリーダー、やまと（27）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。自身に対する誹謗（ひぼう）中傷者をSNS上で“さらした”との批判に反論した。やまとは3日、自身に向けて「自殺すればいいと思います!!」などと投稿した一般ユーザーに対し「開示だな」「IDもアカウントもバッチリ控えてるから震えて眠れ」と法的措置をとる意向を示し、「人の頭に銃口突きつけるならそれなりの覚悟持ってコメ