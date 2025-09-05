総務省統計局の調査によると、世帯主が65歳以上の2人以上の世帯で、貯蓄現在高が2,500万円以上の世帯は35.2％と、世帯全体の3分の1以上を占めています。「これほど潤沢な資産があれば老後は安泰なのだろう」と思いきや、思わぬ悩みを抱えている人もいるようです。66歳夫婦の事例をもとにみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。貯蓄8,000万円…なに不自由ない生活を送る66歳夫婦66歳のAさんは、現役時代大企業の部長を務め、6