【モデルプレス＝2025/09/05】女優・アーティストののんが4日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しいスタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】のん、ヘアカットで印象ガラリ◆のん、ヘアカットで大胆イメチェンのんは「髪切った」とヘアスタイルを変えたことを報告。「あとRenarrate記念赤い服」と3日発売の3rdフルアルバム「Renarrate」にちなんだ赤いシャツを着用し、顔周りにレイヤーの入った黒髪のショ