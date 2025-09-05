【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の中川大輔が4日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた美しい腹筋を披露し、話題を呼んでいる。【写真】中川大輔の鍛え上げられた美腹筋◆中川大輔、鍛え上げられた腹筋を大胆披露出演するドラマ「海老だって鯛が釣りたい」（中京テレビ・日本テレビ系）の最終回を迎えた中川は「『海老だって鯛が釣りたい』全10話、ありがとうございました！」とドラマの終了を報告。上半身裸にベージュのパー