⽇本発グローバルグループ、＆TEAMが結成3周年を祝うアニバーサリーイベント「＆TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]」を9⽉2⽇（⽕）、3⽇（⽔）の2⽇間、神奈川・ぴあアリーナMMで開催。アニバーサリーならではのスペシャルなステージ盛りだくさんで、会場を埋めたLUNÉ（ファンネーム）と特別な時間を分かち合った。さらに3⽇の最終公演では韓国デビューをサプライズ発表！ 万