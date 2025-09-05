斬新イエローボディ×黄色アクセントのインテリア採用！スバルは2025年9月5日、4人乗りクーペ「BRZ」の特別仕様車「STIスポーツ YELLOW EDITION（以下、STIスポーツ イエローエディション）」を発表しました。BRZは、235馬力／250Nmを発揮する2.4リッター水平対向エンジンを搭載したFRレイアウト（後輪駆動）のピュアスポーツカーです。【画像】超カッコいい！ これが黄色い「4人乗りスポーツカー」です！（30枚以上）新たに