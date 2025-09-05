◆米大リーグパイレーツ５―３ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区最下位のパイレーツに３戦３敗のスイープを食らい、地区優勝マジックが消滅した。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は３打数無安打２三振１四球。ド軍は５点を追う９回に２番・ベッツが意地の１５号ソロを放って２試合連続の完封負けは阻止したが、反撃は３点止まりだ