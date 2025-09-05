テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、「９月病」を特集した。これは夏休みが終わり仕事や学校が始まる９月は気温の変化などの影響で心身の不調を感じやすい時期だと言われているもの。スタジオでは「９月病」への対策などについて心理学者の内藤誼人氏を招き、解説した。その中で「９月病」によって「悪いのは全部他人」というような「他責思考」が悪化すると紹介。「他責思考」とは、物