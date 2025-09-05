３月末をもって解散した元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の上田竜也（４１）が４日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）に出演した。「ＫＡＴ―ＴＵＮ」メンバーだった２０代の時はグループ内でも「トガっていた」イメージが強いと紹介された上田。番組内ではお笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家の野々村友紀子さんと８月に都内のレストランで前撮りした取材対談の模様が流された。野々村さんは「上