◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が４日（日本時間５日）、本拠のドジャース戦に先発。６回無失点８奪三振１四球で１０勝目（９敗）を挙げた。今季防御率を１・９８とし、昨季からのキャリア通算防御率も１・９７とした。大谷との注目の第１打席は空振り三振に仕留めた。３球目まで１５８キロ前後の直球を勢いよく投げ込み