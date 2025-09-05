サントリーホールディングスの新浪剛史元会長が、THC（大麻由来成分）を含むサプリメントの購入をめぐって警察の捜査を受け、会長職を辞任した問題が波紋を呼んでいます。報道によると、新浪氏は「法を犯しておらず潔白」と主張し、捜査機関による尿検査でも陰性結果が出ているとのことです。なぜ辞任に至ったのでしょうか。また、最近街中でよく見かけるCBD製品の法的な扱いはどうなっているのでしょうか。弁護士の視点から分析し