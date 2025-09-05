「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の第8話が、4日に放送された。本作は、妻が抱える“大きな秘密”を知った時、夫は彼女を愛し続けることができるのか？脚本・大石静、主演・阿部サダヲと松たか子による、夫婦の愛を問うマリッジ・サスペンス。（＊以下、ネタバレあり）15年前、布勢（玉置玲央）殺しの容疑者として逮捕された考（岡部たかし）の取り調べが続く中、レオ（板垣李光人）の部屋でボヤが発生し、煙を吸って意識