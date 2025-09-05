アメリカに「就職氷河期」が到来しつつある──。日米の複数メディアが、生成AI（人工知能）が原因で大卒以上の若者の就職率が下がっていると報じている。ニューヨーク連邦準備銀行が今年4月に発表した報告書によると、22歳から27歳までの大卒以上は失業率が5・8％。労働者全体の失業率4・0％と比べて1・8％も上回っており、双方の差は過去最悪を記録したという。＊＊＊【写真を見る】他人事ではないかも…AIに代替されてしま