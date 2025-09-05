あなたは読めますか？突然ですが、「欺く」という漢字読めますか？「嘘」「詐欺」といった言葉は日常でもよく聞きますが、この「欺く」という言葉は、なかなか目にしないかもしれません。意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あざむく」でした！「欺く」は、人をだます、あざむくといった意味を持ちます。「嘘をついて欺く」「敵を欺く」……のように、相手を信用させてだますときに使います。「詐欺