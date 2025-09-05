東海道新幹線が台風15号の大雨の影響で一部区間で運転を見合わせています。【映像】東海道新幹線の運行状況JR東海によりますと、東海道新幹線は下りの東京・名古屋間と上りの新大阪・豊橋間で運転を見合わせています。午前11時00分現在、過去1時間あたり規制値の60mmを超える70mmの非常に激しい雨が降ったためで、再開のめどは立っていないということです。（ANNニュース）