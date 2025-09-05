中野国土交通相は５日午前の閣議後記者会見で、日本航空の国際線の男性機長による飲酒問題について、「社員１人１人に安全意識が徹底されていないと言わざるをえず、大変遺憾だ」と述べた。今回の問題を巡っては、国交省が３日、日航に対して航空法に基づく臨時の立ち入り検査を実施している。中野氏は日航が昨年末に豪メルボルンでの飲酒問題で業務改善勧告（行政指導）を受けて再発防止策に取り組んでいる点に触れ、「事実関