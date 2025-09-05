株式会社HEAVEN Japanが手がける大人気ブラ「ビスチェリーナ」に、秋の新色ブラウンとディープネイビーが仲間入りしました。セミロング丈で美しいメリハリシルエットを実現し、“じぶん史上最高バスト”に導いてくれる同アイテム。背中や脇に流れたお肉をしっかり集めて美しい姿勢へとサポートする高機能性に加え、肌なじみの良いカラー展開で、秋冬のファッションをさらに引き立ててくれます♪ セ