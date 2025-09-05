2025年9月5日の『徹子の部屋』に内田恭子さんが登場。フリーアナウンサーになった理由や、二人の息子の子育て、そして40代で始めた新たな学びを語ります。そこで今回内田さんが40歳すぎてからのチャレンジを語った『Voicy』からの記事（2025年4月2日掲載）を再配信します。*****2006年にフジテレビを退社後、フリーアナウンサー・タレントとして活躍。私生活では二児の母でもある内田恭子さん。現在は、認定MBSR講師の資格を取り、