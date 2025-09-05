2025年8月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第4位は夏祭りの屋台で起こった表示トラブルについての記事だ。 【画像】実際に提供された800円の「豚タン」 2025年8月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、群馬で起きた精神科医が殺害された事件だ。逮捕された15歳の息子は、事件の1ヶ月前にも父親と殴り合いをするトラブルを起こしていたという。 第2位はコ