2025年8月、集英社オンラインで読まれた人気記事ベスト5をお送りする。第3位は日本中を震撼させた、神戸の殺人事件についての記事だ。 〈画像〉「怒りしかない」「裏切られた」谷本容疑者の勤務先の運送会社社長が逮捕直後に本人に送ったメッセージの写真 2025年8月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気記事ベスト5をお送りする。 第1位は、群馬で起きた精神科医が殺害された事件だ。逮捕された15歳の息子は、事件