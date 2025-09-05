福岡中央署は5日、福岡市中央区赤坂2丁目付近の路上で4日午後3時ごろ、帰宅中の小学生女児が男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30歳くらいで黒色Tシャツ、短パン着用。