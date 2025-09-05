b−monster（株）（東京都港区）は8月25日、東京地裁より特別清算開始決定を受けた。負債は現在調査中。米国発の暗闇ボクシング・フィットネス「b−monster」の運営を手掛けていた。暗闇の中で大音量の音楽を流しながらボクササイズレッスンを行うフィットネスジムを都内などに展開し、2019年3月期には売上高23億9797万円をあげていた。こうしたなか、2024年2月に（株）ワールドフィット（渋谷区）に事業譲渡し、当社は202