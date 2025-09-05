東海道新幹線は、豊橋駅から三河安城駅間で降っている雨が規制値を超えたとして、下りは東京駅から名古屋駅の間で、上りは新大阪駅から静岡駅の間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、現地の雨の勢いは弱まってきているとしていますが、運転再開の見込みは立っていないということです。