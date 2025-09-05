サッカーワールドカップ欧州予選のグループA、E、G、Jで8試合が4日に行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。初戦となったグループAでは、最有力のドイツがスロバキアに敵地で0−2の敗戦。グループEのスペインはブルガリアに3−0の快勝。首位争いとなっているグループGのオランダとポーランドは1−1の