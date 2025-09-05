気象台は、午前11時5分に、洪水警報を笛吹市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を甲府市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】山梨県・笛吹市に発表 5日11:05時点中・西部では、5日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■甲府市□大雨警報【発表】・土砂災害5日昼過ぎから5日夕方にかけて警戒・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量35mm■笛吹市□大雨警