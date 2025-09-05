お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（31）が26日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。SNSの使用時間を告白し、共演者を驚かせた。Xはフォロワー16万人超、インスタグラムは24万人超とSNSも人気の池田。相当駆使していそうだが実は「SNS、頑張ってるんですけど1日15分って決めてる」と意外な使用時間を告白。スタジオの共演者からは「少ない！」との声が上がった。さらに「15