新東名高速の一部区間で通行止めとなっていましたが、5日午後3時に通行止めは解除されました。 ネクスコ中日本によると、雨の影響で、新東名高速の豊田東JCT～岡崎東IC（上下）で通行止めとなっていましたが、5日午後3時に通行止めは解除されました。