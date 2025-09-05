ルーキー優勝者が1シーズンに7名米女子ゴルフのLPGAの大会、FM選手権（8月28〜31日、米マサチューセッツ州）で中国出身のミランダ・ワンが初勝利を挙げ、今季7人目のルーキー優勝者の誕生となった。【写真】笑顔・清潔感・凛々しさ…ゴルフ日本女子選手に共通点アリ世界が熱視線を送る選手たち米LPGAが1980年以降から取り始めた記録によると、ルーキー優勝者が1シーズンに7名も誕生したのは、2009年、2015年に続き、今年が3